закрыть
19 января 2026, понедельник, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Будут ли отменять школьные занятия из-за морозов

1
  • 19.01.2026, 14:10
  • 1,120
Будут ли отменять школьные занятия из-за морозов

Рассказали в Минобразования.

На фоне морозной погоды (ночью термометр кое-где пробивает –28) продолжаются споры о возможной отмене школьных занятий. Мы уже собирали мнения белорусов по теме в самый разгар циклона Улли, там же проводили опрос, по результатам которого большинство наших читателей уверены: дорогу к знаниям никакой снег не засыпет — в школу надо ходить.

Почему при сильных морозах занятия в школах продолжаются, в эфире СТВ рассказал и заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. По его словам, все решения в этой сфере строго регулируются нормативно-правовыми актами.

Он пояснил, что температурные нормы и допустимая скорость ветра, при которых ограничивается пребывание детей на улице или может приостанавливаться работа учреждений образования, закреплены в санитарно-эпидемиологических требованиях Минздрава. Эти правила действуют уже много лет и во многом основаны на практике, существовавшей еще в советское время.

Также определено, кто имеет право приостанавливать работу школ и детских садов. Как правило, такие решения принимают местные органы власти — районные исполнительные комитеты или администрации, которые мониторят погодную обстановку на местах.

По словам замминистра, ситуация постоянно отслеживается по всем регионам страны. В отдельных районах ранее временно приостанавливали подвоз школьников, чтобы не подвергать детей риску при сложных дорожных условиях, однако затем он был восстановлен.

— [На сегодня] нет нарушений температурного режима в учреждениях образования и температура окружающего воздуха еще не соответствует тому диапазону, когда необходимо принимать решение по остановке деятельности учреждений образования, — еще раз подчеркнул замминистра.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип