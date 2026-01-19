Будут ли отменять школьные занятия из-за морозов

Будут ли отменять школьные занятия из-за морозов1
19.01.2026
- 1,120
Рассказали в Минобразования.
На фоне морозной погоды (ночью термометр кое-где пробивает –28) продолжаются споры о возможной отмене школьных занятий. Мы уже собирали мнения белорусов по теме в самый разгар циклона Улли, там же проводили опрос, по результатам которого большинство наших читателей уверены: дорогу к знаниям никакой снег не засыпет — в школу надо ходить.
Почему при сильных морозах занятия в школах продолжаются, в эфире СТВ рассказал и заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. По его словам, все решения в этой сфере строго регулируются нормативно-правовыми актами.
Он пояснил, что температурные нормы и допустимая скорость ветра, при которых ограничивается пребывание детей на улице или может приостанавливаться работа учреждений образования, закреплены в санитарно-эпидемиологических требованиях Минздрава. Эти правила действуют уже много лет и во многом основаны на практике, существовавшей еще в советское время.
Также определено, кто имеет право приостанавливать работу школ и детских садов. Как правило, такие решения принимают местные органы власти — районные исполнительные комитеты или администрации, которые мониторят погодную обстановку на местах.
По словам замминистра, ситуация постоянно отслеживается по всем регионам страны. В отдельных районах ранее временно приостанавливали подвоз школьников, чтобы не подвергать детей риску при сложных дорожных условиях, однако затем он был восстановлен.
— [На сегодня] нет нарушений температурного режима в учреждениях образования и температура окружающего воздуха еще не соответствует тому диапазону, когда необходимо принимать решение по остановке деятельности учреждений образования, — еще раз подчеркнул замминистра.