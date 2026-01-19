Европарламент проголосует за ускоренную процедуру выделения Украине 90 миллиардов евро
- 19.01.2026, 14:24
Уже завтра.
Во вторник, 20 января, Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге проголосует за ускоренную процедуру предоставления Украине в 2026-2027 годах кредита от Европейского Союза на сумму 90 млрд евро.
Об этом корреспонденту «Европейской правды» сообщили в пресс-службе Европарламента.
Евродепутаты 20 января будут принимать решение о срочной процедуре принятия законопроектов, которые позволят предоставить Украине кредит ЕС на 90 млрд евро в течение следующих двух лет.
- Во вторник состоится голосование за ускоренную процедуру одобрения усиленного сотрудничества 24 государств-членов по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро, создание Кредитного механизма поддержки Украины на 2026 и 2027 годы, а также внесение изменений в Регламент о Ukraine Facility, – сообщили в Европарламенте.
Голосование состоится 20 января в 13:00 по киевскому времени.
Голоса крупнейших фракций за это решение есть, поэтому стоит ожидать его одобрения.
Далее начнется ускоренный процесс обсуждения и утверждения предложенных Еврокомиссией законопроектов: финальные тексты должны быть одобрены Советом ЕС и утверждены в Европарламенте.
Как стало известно журналистам, ближайшее предметное обсуждение украинского кредита на уровне Комитета постоянных представителей (Coreper) в Брюсселе состоится уже в среду, 21 января.