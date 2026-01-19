закрыть
19 января 2026, понедельник
США могут сместить режим в Иране по примеру Милошевича

1
  • 19.01.2026, 14:36
США могут сместить режим в Иране по примеру Милошевича
Фото: Faizinraz / Shutterstock.com

Открылось окно возможностей.

В американских политических и экспертных кругах вновь активизировались дискуссии о возможных военных действиях США против Ирана на фоне массовых протестов и жестких репрессий внутри страны. По данным правозащитников, число погибших в ходе нынешних волнений исчисляется тысячами, что усиливает аргументы сторонников внешнего давления на Тегеран, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Обсуждаемый сценарий предполагает не масштабную войну, а ограниченную военную кампанию, направленную на ослабление правящего режима и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), при сохранении базовой государственности. Цель — создать условия, при которых сами иранцы смогут добиться политических перемен. Аналитики подчеркивают, что США не заинтересованы ни в разрушении страны, ни в дестабилизации региона.

В качестве возможной модели упоминается операция НАТО против Сербии в 1999 году, когда воздушная кампания в сочетании с политическим и экономическим давлением вынудила режим Слободана Милошевича пойти на уступки. В случае Ирана ставка может быть сделана на авиацию, крылатые ракеты и кибероперации, включая удары по инфраструктуре КСИР и поддержание доступа иранского общества к интернету.

Сообщается, что США сохраняют широкий военный инструментарий в регионе — стратегические бомбардировщики, подводные лодки с ракетами «Томагавк», а также истребители пятого поколения. Дополнительный сигнал может быть направлен иранской регулярной армии — с призывом не поддерживать жесткие действия режима против населения.

