В закрытом квартале возле Дроздов продают коттедж без отделки 1 19.01.2026, 14:43

За дом хотят шесть миллионов.

В жилом квартале «Олимпик Парк» в микрорайоне Лебяжий продают большой коттедж. Цена здания без отделки превышает 6 млн рублей.

Двухуровневый коттедж имеет общую площадь в 550 м², а жилую — в 286,4 м², и стоит он на участке в 13,9 сотки, которые находятся в пожизненно наследуемом владении. Кухня в доме занимает 30 м².

В объявлении указано, что его построили в 2020 году. Однако на фото видно, что работы — в первую очередь по внутренней отделке — покупателю предстоит проделать много. Некоторые внешние доработки, вероятно, также потребуются, например, по обустройству гаражных ворот и входа в здание.

Среди бонусов продавец указал, что в коттеджную застройку входит только 13 домов. Территория, на которой они находятся, огорожена и обустроена системой видеонаблюдения. А въезд — через контрольный пункт пропуска с круглосуточной охраной.

Жилье находится рядом с заказником «Лебяжий».

В доме выполнены основные ремонтные работы по дизайн-проекту: возведены стены самого коттеджа, а также гаража, расширен коридор у входа.

Стоимость жилья — 6 090 210 рублей, или 2,1 млн долларов.

