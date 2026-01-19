Для получения водительского удостоверения некоторым придется посетить военкомат 19.01.2026, 15:01

Уже с февраля.

С 11 февраля вступит в силу указ Лукашенко №5 от 9 января 2026 года, предусматривающий корректировку перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. В частности, некоторым придется посетить военкомат для того, чтобы собрать полный пакет документов, необходимых для получения или замены водительского удостоверения, onliner.by.

Для получения водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории потребуется в числе прочих необходимых документов предъявить справку военного комиссариата, органа государственной безопасности об отношении к воинской обязанности — парням в возрасте от 18 до 27 лет, гражданам Республики Беларусь.

Эту справку той же категории граждан нужно будет предъявить и в следующих случаях:

- при обмене, выдаче взамен утраченного (похищенного) водительского удостоверения;

- при получении права управления транспортными средствами или возврате водительского удостоверения после лишения права управления;

- получение водительского удостоверения на основе такого удостоверения, выданного иностранным государством.

Что касается выдачи прав на основе иностранного водительского удостоверения: для этого нужно также сдавать практический квалификационный экзамен на право управления механическим транспортным средством.

Водительское удостоверение иностранного государства при этом должно отвечать следующим требованиям:

- соответствовать требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года;

- либо быть составленным на одном из государственных языков Республики Беларусь;

- либо сопровождаться заверенным в установленном порядке переводом текста на один из государственных языков Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что справку из военкомата парням призывного возраста придется брать и для получения паспорта.

