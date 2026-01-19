Адвокату Полины Лурье передали ключи от купленной ею квартиры Ларисы Долиной 19.01.2026, 15:21

Лариса Долина

Сама певица отдыхает в ОАЭ.

Процедура передачи квартиры российской певицы Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье завершилась, сообщила РАПСИ представитель Лурье Светлана Свириденко. Адвокат уточнила, что получила ключи от жилья и передаст их своей доверительнице. По ее словам, артистка вывезла личные вещи, оставив лишь ту мебель, которая была указана как часть сделки купли-продажи. Исполнительное производство также закрыто. Сейчас певица отдыхает в ОАЭ.

Летом 2024 года, как пишет The Insider, Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые выманили у нее 175 млн рублей и под давлением убедили продать пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м в московском районе Хамовники. Жилье, оцененное в 138 млн, артистка реализовала всего за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье не подозревала о мошеннической схеме.

Впоследствии суд признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной, установив, что во время продажи певица находилась в состоянии психической нестабильности. При этом суд решил, что возвращать деньги Лурье артистка не должна — покупательнице предложили взыскивать средства с преступников. Верховный суд оставил за Лурье право собственности, но направил вопрос о выселении Долиной на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который 25 декабря принял соответствующее решение.

История вызвала масштабный общественный резонанс и получила название «эффект Долиной». В адрес певицы началась кампания по «отмене»: «Кафе Пушкинъ» отменило ее новогоднее выступление, часть брендов убрала рекламу с участием артистки, в ряде городов зрители стали возвращать билеты на концерты. Публично Долину раскритиковали Никита Джигурда, Алена Водонаева и певица Слава.

Дело также серьезно повлияло на рынок вторичного жилья. Осенью 2025 года схема с оспариванием сделок стала применяться массово — только за прошедший год от подобных отмененных сделок пострадали более 3 тыс. семей. Доверие к пожилым продавцам упало, покупатели начали требовать справки о дееспособности и нотариальное заверение сделок. В Госдуме обсуждаются законодательные инициативы, включая введение «периода охлаждения» и запрет наличного расчета при продаже недвижимости.

