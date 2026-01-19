закрыть
19 января 2026, понедельник, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Адвокату Полины Лурье передали ключи от купленной ею квартиры Ларисы Долиной

  • 19.01.2026, 15:21
Адвокату Полины Лурье передали ключи от купленной ею квартиры Ларисы Долиной
Лариса Долина

Сама певица отдыхает в ОАЭ.

Процедура передачи квартиры российской певицы Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье завершилась, сообщила РАПСИ представитель Лурье Светлана Свириденко. Адвокат уточнила, что получила ключи от жилья и передаст их своей доверительнице. По ее словам, артистка вывезла личные вещи, оставив лишь ту мебель, которая была указана как часть сделки купли-продажи. Исполнительное производство также закрыто. Сейчас певица отдыхает в ОАЭ.

Летом 2024 года, как пишет The Insider, Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые выманили у нее 175 млн рублей и под давлением убедили продать пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м в московском районе Хамовники. Жилье, оцененное в 138 млн, артистка реализовала всего за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье не подозревала о мошеннической схеме.

Впоследствии суд признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной, установив, что во время продажи певица находилась в состоянии психической нестабильности. При этом суд решил, что возвращать деньги Лурье артистка не должна — покупательнице предложили взыскивать средства с преступников. Верховный суд оставил за Лурье право собственности, но направил вопрос о выселении Долиной на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который 25 декабря принял соответствующее решение.

История вызвала масштабный общественный резонанс и получила название «эффект Долиной». В адрес певицы началась кампания по «отмене»: «Кафе Пушкинъ» отменило ее новогоднее выступление, часть брендов убрала рекламу с участием артистки, в ряде городов зрители стали возвращать билеты на концерты. Публично Долину раскритиковали Никита Джигурда, Алена Водонаева и певица Слава.

Дело также серьезно повлияло на рынок вторичного жилья. Осенью 2025 года схема с оспариванием сделок стала применяться массово — только за прошедший год от подобных отмененных сделок пострадали более 3 тыс. семей. Доверие к пожилым продавцам упало, покупатели начали требовать справки о дееспособности и нотариальное заверение сделок. В Госдуме обсуждаются законодательные инициативы, включая введение «периода охлаждения» и запрет наличного расчета при продаже недвижимости.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип