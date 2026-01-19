В Беларуси запретили российские джемы 19.01.2026, 15:32

1,558

Что с ними не так?

В Беларуси запретили несколько джемов торговой марки «Прошу к столу!» российского производства — клубничный, вишневый и абрикосовый. Они появились в реестре опасной продукции, теперь их запрещено ввозить в страну и продавать на ее территории.

Речь идет о джемах, изготовленных российской компанией ООО «Адельдан» по заказу компании ООО «Торговый дом Прошу к столу» — это оптовый поставщик консервов по всей России. В Беларусь их поставляет барановичская компания «Импэкспрод».

Причина запрета — несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В результате испытаний в этих продуктах нашли незаявленные и недопустимые добавки — консервант сорбиновая кислота и несколько красителей.

Также в маркировке нет надписи «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей» и информации о том, стерилизованная ли продукция (по информации изготовителя, стерилизованная).

С 14 января 2026 года их запрещено ввозить и продавать в Беларуси, а уже ввезенные нужно изъять из обращения.

Также под аналогичный запрет попали вишневое повидло, персиковое, вишневое и черносмородиновое варенье этого производителя.

