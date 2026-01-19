Умер экс-министр финансов Беларуси Николай Корбут 6 19.01.2026, 15:40

Николай Корбут

Ему было 77 лет.

Бывший министр финансов Беларуси Николай Корбут умер в возрасте 77 лет, сообщили БелТА в Министерстве финансов.

Николай Корбут занимал пост министра финансов в 1997—2008 годах. Награжден орденом Почета в 2006 году.

Корбут работал в финансовых органах Минской области, затем в Министерстве финансов, был заместителем председателя Контрольной палаты, первым заместителем председателя правления Национального банка.

