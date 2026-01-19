Белорусов предупредили о сильнейшей магнитной буре 1 19.01.2026, 15:54

1,100

Она обрушится на Землю 20 января.

Астрономы предупреждают о сильной магнитной буре, соответствующее заявление сделали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ощутимее всего «ударит» к полудню вторника, 20 января.

Последствия бури продолжатся и в ночь на среду.

Откуда взялась магнитная буря

Все началось с первой в 2026-м вспышки на Солнце класса Х (сильный).

Она произошла в воскресенье, 18 января, и достигла своего пика к 21:09 по Минску.

- Взрыв является довольно крупным, в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров, – отметили в Лаборатории.

Выброс плазмы очень быстро летел в сторону земли, из чего ученые сделали вывод: облако плазмы ударит по Земле во вторник, 20 января, примерно в середине дня.

- Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4. Вероятность магнитных бурь высшего, 5-го уровня, составляет около 10%, – рассказали астрономы.

В ночь же со вторника на среду, 20–21 января, ученые ожидают сильные полярные сияния. Их признаки россияне смогут наблюдать почти на всей территории страны.

Как уберечься от магнитных бурь?

Симптомы у людей при магнитных бурях индивидуальные, но чаще встречаются такие: головная боль, головокружение, повышение давления, общая слабость, боль в мышцах и суставах, ломота в костях, нарушение сна, тревожность.

Чтобы снизить негативное воздействие от чрезмерной солнечной активности на организм, рекомендуется соблюдать следующие правила:

- избегать стресса, переохлаждения и перегрева

- пить достаточно воды, принимать витамины

- соблюдать режим сна и отдыха

- делать легкие физические упражнения

- избегать курения и алкоголя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com