Президент Евросовета созывает срочное заседание из-за ультиматумов Трампа

Президент Евросовета созывает срочное заседание из-за ультиматумов Трампа2
- 19.01.2026, 16:03
- 1,054
Оно состоится в 21:00 по Минску.
Президент Европейского совета Антониу Кошта созывает специальное заседание по вопросам трансатлантических отношений. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Кошты, пишет «Суспільне».
Заседание состоится 22 января в 19:00 по брюссельскому времени (21:00 по Минску).
Главным поводом для срочной встречи стали ультиматумы президента США Дональда Трампа, вероятно, в отношении Дании и Гренландии.
17 января Трамп после неоднократных угроз захватить Гренландию объявил о введении пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в ответ на поддержку Европы суверенитета Дании и отправку европейских военных на арктический остров.
Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».