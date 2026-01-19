закрыть
Президент Евросовета созывает срочное заседание из-за ультиматумов Трампа

  • 19.01.2026, 16:03
Антониу Кошта

Оно состоится в 21:00 по Минску.

Президент Европейского совета Антониу Кошта созывает специальное заседание по вопросам трансатлантических отношений. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Кошты, пишет «Суспільне».

Заседание состоится 22 января в 19:00 по брюссельскому времени (21:00 по Минску).

Главным поводом для срочной встречи стали ультиматумы президента США Дональда Трампа, вероятно, в отношении Дании и Гренландии.

17 января Трамп после неоднократных угроз захватить Гренландию объявил о введении пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в ответ на поддержку Европы суверенитета Дании и отправку европейских военных на арктический остров.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».

