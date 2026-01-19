FT: Что будут охватывать ответные пошлины ЕС против США? 19.01.2026, 16:06

Фото: DW

Европа готова ввести ответные тарифы на сумму €93 миллиарда.

ЕС готов ввести ответные тарифы на сумму €93 млрд против США, если президент США Дональд Трамп реализует угрозу пошлин на шесть стран-членов ЕС, а также Великобританию и Норвегию с 1 февраля. Решение было отложено до 7 февраля после временного перемирия в торговой войне. Если большинство государств-членов снова не решит отложить меры, они вступят в силу автоматически, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Что покрывают тарифы?

Под санкции попадут американские самолеты Boeing — тариф составит 25 %, а компания обеспечивала основную часть импорта самолетов из США на €11 млрд в 2024 году. В список также включены автомобили, бурбон, соевые бобы, мотоциклы Harley-Davidson, джинсы Levi’s и сигареты Lucky Strike, а также техника, медицинское оборудование, химия, пластик и электрооборудование.

Почему выбраны эти продукты?

ЕС выбирает товары, которые можно легко заменить другими поставками, чтобы снизить негативное влияние на потребителей. Например, любители виски могут перейти на шотландские или ирландские бренды. Кроме того, список рассчитан на политический эффект в США — пострадавшие регионы представляют определенные политические группы и избирателей, как, например, Луизиана — крупный производитель соевых бобов.

Что с «торговой базукой»?

В 2023 году ЕС принял инструмент «антипринуждения», который так и не применялся. Он может ограничивать доступ американских компаний, включая Big Tech, к внутреннему рынку ЕС, отменять права интеллектуальной собственности, вводить пошлины на Netflix и голливудские фильмы, препятствовать участию США в госзакупках и закрывать финансовые рынки. Франция выступает за его использование, но другие страны опасаются ущерба для собственной экономики и потребителей. Процесс активации занимает несколько недель, требуется расследование, переговоры с США и одобрение большинства стран ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com