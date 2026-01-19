закрыть
19 января 2026, понедельник
«А летом коммунальники что делали»: минчане до сих пор сидят без тепла

  • 19.01.2026, 16:14
«А летом коммунальники что делали»: минчане до сих пор сидят без тепла

Жители столицы возмущены.

В пяти из девяти районов Минска остыли батареи и пропала горячая вода. Снижение параметров теплоснабжения затронуло Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы. Трубу, ведущую от минской ТЭЦ-4, прорвало недалеко от улицы Академика Карского в микрорайоне Сухарево. Вода вытекла на проезжую часть и заблокировала движение. Коммунальники обещали решить проблемы к обеду, но минчане до сих пор сидят без тепла.

Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут белорусы в TikTok:

«Фрунзенский, с утра была почти холодная вода и холодные батареи».

«У нас во Фрунзенском районе очень холодно, нет отопления и горячей воды. Дома очень холодно».

«Я не знаю, кому там что дали, но сейчас 12:45, и в Малиновке нет воды горячей и отопления».

«Октябрьский район — нет отопление».

«Детский садик на Юго-Западе, время 12.40, ни отопления, ни горячей воды. Включили детям обогреватели».

«Проснулись сегодня в холодной квартире, теплой воды нет. Пришла на работу — батареи холодные».

«Для чего ж летом по всему городу отключают воду?! Проверка целостности труб? Что-то не помогает».

«Московский район, ул.Слободская. Холодно, батареи ледяные».

«А летом коммунальники чем занимались?»

«Читаю комментарии о том, что не надо поднимать панику, но в — 19 я с котами сижу в холодной квартире . У них хотя бы шерсть есть, а мои волосы на ногах мне никак не помогают», — пишут минчане.

