«А летом коммунальники что делали»: минчане до сих пор сидят без тепла 2 19.01.2026, 16:14

1,114

Жители столицы возмущены.

В пяти из девяти районов Минска остыли батареи и пропала горячая вода. Снижение параметров теплоснабжения затронуло Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы. Трубу, ведущую от минской ТЭЦ-4, прорвало недалеко от улицы Академика Карского в микрорайоне Сухарево. Вода вытекла на проезжую часть и заблокировала движение. Коммунальники обещали решить проблемы к обеду, но минчане до сих пор сидят без тепла.

Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут белорусы в TikTok:

«Фрунзенский, с утра была почти холодная вода и холодные батареи».

«У нас во Фрунзенском районе очень холодно, нет отопления и горячей воды. Дома очень холодно».

«Я не знаю, кому там что дали, но сейчас 12:45, и в Малиновке нет воды горячей и отопления».

«Октябрьский район — нет отопление».

«Детский садик на Юго-Западе, время 12.40, ни отопления, ни горячей воды. Включили детям обогреватели».

«Проснулись сегодня в холодной квартире, теплой воды нет. Пришла на работу — батареи холодные».

«Для чего ж летом по всему городу отключают воду?! Проверка целостности труб? Что-то не помогает».

«Московский район, ул.Слободская. Холодно, батареи ледяные».

«А летом коммунальники чем занимались?»

«Читаю комментарии о том, что не надо поднимать панику, но в — 19 я с котами сижу в холодной квартире . У них хотя бы шерсть есть, а мои волосы на ногах мне никак не помогают», — пишут минчане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com