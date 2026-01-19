закрыть
19 января 2026, понедельник, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какой снегопад запомнился больше: «Хавьер» или «Улли?»

  • 19.01.2026, 16:22
Какой снегопад запомнился больше: «Хавьер» или «Улли?»

Семь историй от белорусов.

Циклон «Улли» уже вошел в метеоисторию Беларуси по количеству снега и росту снежного покрова. Но по силе ветра и интенсивности осадков рекорд по-прежнему держит «Хавьер».

Ex-press.by.

Анна, 19 лет:

- Мне больше всего запомнился снегопад какой-то зимой, когда я еще была школьницей, и школу закрыли. Снега было очень много, и мы с папой строили крепость во дворе. Я тогда впервые каталась на санках прямо от подъезда — было очень весело. Правда, было это не в Беларуси, а в Мурманской области, и после этого никакой «Улли» — не проблема.

Илья:

— Для меня — «Улли». Не потому что романтично, а потому что город Жодино просто встал. Автобусы не ходили, тренировки отменили, мы с друзьями шли пешком через сугробы, как в каком-то постапокалипсисе. И всех заставили брать лопаты.

Мария:

— Самый запоминающийся — «Хавьер». Я тогда работала в газете, и это был нон-стоп: аварии, задержки поездов, закрытые трассы. Ветер был такой, что снег летел горизонтально. Чувствовалось, что происходит что-то действительно экстремальное. А сейчас как-то нет.

Сергей:

— Мне запомнился снегопад начала 2013 года, когда мы с женой застряли на трассе. Машины стояли часами, люди выходили, делились чаем, кто-то шутил. Было холодно, трудно, но очень по-человечески. А сейчас всех «под ружье», то есть «под лопату» — и это ужасно.

Ольга:

— Я хорошо помню зиму 2013 года, тот самый «Хавьер». Тогда казалось, что снег и ветер не закончатся никогда. Мы не могли выбраться из двора два дня, и это было одновременно страшно и красиво.

Александр, 61 год, Пинск:

— Для меня самый сильный снегопад — в конце 1980-х. Тогда не было ни такой техники, ни прогнозов, и все приходилось разгребать вручную. Сейчас снега может быть больше, но тогда он ощущался суровее.

Нина Ивановна, 78 лет, деревня под Борисовом:

— Запомнился не один снегопад, а зима моего детства. Сугробы были выше забора, в школу шли по тропинкам. Сейчас говорят про циклоны, а тогда мы просто жили со снегом — и не жаловались.

Так что снегопады приходят и уходят, циклоны сменяют друг друга, но в памяти остается не статистика, а эмоции, люди и моменты, которые мы переживаем вместе. Надо быть добрее к людям — такой мой жизненный урок для любой ситуации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип