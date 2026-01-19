Какой снегопад запомнился больше: «Хавьер» или «Улли?» 19.01.2026, 16:22

Семь историй от белорусов.

Циклон «Улли» уже вошел в метеоисторию Беларуси по количеству снега и росту снежного покрова. Но по силе ветра и интенсивности осадков рекорд по-прежнему держит «Хавьер».

Ex-press.by.

Анна, 19 лет:

- Мне больше всего запомнился снегопад какой-то зимой, когда я еще была школьницей, и школу закрыли. Снега было очень много, и мы с папой строили крепость во дворе. Я тогда впервые каталась на санках прямо от подъезда — было очень весело. Правда, было это не в Беларуси, а в Мурманской области, и после этого никакой «Улли» — не проблема.

Илья:

— Для меня — «Улли». Не потому что романтично, а потому что город Жодино просто встал. Автобусы не ходили, тренировки отменили, мы с друзьями шли пешком через сугробы, как в каком-то постапокалипсисе. И всех заставили брать лопаты.

Мария:

— Самый запоминающийся — «Хавьер». Я тогда работала в газете, и это был нон-стоп: аварии, задержки поездов, закрытые трассы. Ветер был такой, что снег летел горизонтально. Чувствовалось, что происходит что-то действительно экстремальное. А сейчас как-то нет.

Сергей:

— Мне запомнился снегопад начала 2013 года, когда мы с женой застряли на трассе. Машины стояли часами, люди выходили, делились чаем, кто-то шутил. Было холодно, трудно, но очень по-человечески. А сейчас всех «под ружье», то есть «под лопату» — и это ужасно.

Ольга:

— Я хорошо помню зиму 2013 года, тот самый «Хавьер». Тогда казалось, что снег и ветер не закончатся никогда. Мы не могли выбраться из двора два дня, и это было одновременно страшно и красиво.

Александр, 61 год, Пинск:

— Для меня самый сильный снегопад — в конце 1980-х. Тогда не было ни такой техники, ни прогнозов, и все приходилось разгребать вручную. Сейчас снега может быть больше, но тогда он ощущался суровее.

Нина Ивановна, 78 лет, деревня под Борисовом:

— Запомнился не один снегопад, а зима моего детства. Сугробы были выше забора, в школу шли по тропинкам. Сейчас говорят про циклоны, а тогда мы просто жили со снегом — и не жаловались.

Так что снегопады приходят и уходят, циклоны сменяют друг друга, но в памяти остается не статистика, а эмоции, люди и моменты, которые мы переживаем вместе. Надо быть добрее к людям — такой мой жизненный урок для любой ситуации.

