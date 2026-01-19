Индия приготовилась закупать венесуэльскую нефть вместо российской 19.01.2026, 16:29

На фоне западных санкций.

Государственная индийская нефтеперерабатывающая компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти, поскольку прекращает импорт сырья из России для соблюдения западных санкций. Об этом в интервью Reuters заявил финансовый директор Mangalore Девендра Кумар.

По его словам, компания, владеющая НПЗ мощностью 500 тысяч баррелей в сутки в южном штате Карнатака, сейчас покрывает примерно 40% потребностей в сырой нефти закупками на Ближнем Востоке, а также приобретая партии на спотовом рынке.

«Мы строго следуем ‍всем введенным санкциям и в ‌настоящее время не импортируем российскую нефть, — сказал Кумар. — В ближайшей перспективе мы не ожидаем каких-либо перебоев ‍в нашем экспорте готовой продукции». По словам топ-менеджера, компания активно рассматривает ‍закупку венесуэльской нефти, если коммерческие условия, включая ставки фрахта, будут благоприятными.

По подсчетам Bloomberg, в декабре Индия сократила закупки российской нефти до 1,1 млн баррелей в сутки — минимума с ноября 2022 года. За месяц поставки стали меньше почти на 40%, или 670 тысяч баррелей в день, несмотря на скидки, которые достигают $26-28 за баррель, отмечает The Moscow Times.

Около 35 млн баррелей российского сырья «застряло» в море на танкерах, которые вынуждено превращены в плавучие хранилища. Среди них — не менее 12 судов, которые вышли из российских портов в направлении Азии, но бросили якорь близ побережья Омана, так и не добравшись до портов разгрузки.

Часть объемов, которые не дошли до Индии — крупнейшего покупателя морских партий российской нефти Urals, — выкупают китайские НПЗ. Однако скидки, которые приходится давать Пекину, чтобы пристроить невостребованные объемы, все больнее бьют по российскому бюджету, который по итогам прошлого года потерял каждый четвертый рубль нефтегазовых доходов.

Средняя цена Urals в декабре впервые с кризиса пандемии опустилась ниже $40 за баррель. И это сулит правительству заметный недобор нефтегазовых доходов: в 2026 году они могут оказаться на 1,4 трлн рублей ниже плана, оценивает директор по инвестициям Astra AM Дмитрий Полевой. Нефтяные компании потеряют около $35 млрд экспортной выручки, если цены не вернутся на прежние уровни, предупреждает эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com