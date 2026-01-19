В Минске пыльность воздуха превышает норму в семь раз 19.01.2026, 16:33

1,218

Жителям столицы рекомендуют сократить время пребывания на улице.

Высокую пыльность воздуха зафиксировали в Минске. В центре города концентрация PM2,5 местами достигает почти 100 мкг/м3 — это примерно в семь раз выше допустимого уровня.

PM2,5 — это мельчайшие твердые и жидкие частички в воздухе (пыль, дым, сажа) диаметром до 2,5 микрометра. Они настолько мелкие, что попадают глубоко в легкие и даже кровь, вызывая серьезные проблемы в организме. Заметить их невозможно, но они постепенно накапливаются в организме.

Как отмечает телеграм-канал «Минск. Главное», смог в городе образовался от слабого ветра и слоя теплого воздуха, который «замыкает» выхлопы машин, ТЭЦ и заводов внизу.

Рекомендуется по возможности сократить время пребывания на улице и аккуратно проветривать помещения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com