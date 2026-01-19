закрыть
В Минске пыльность воздуха превышает норму в семь раз

  • 19.01.2026, 16:33
  • 1,218
В Минске пыльность воздуха превышает норму в семь раз

Жителям столицы рекомендуют сократить время пребывания на улице.

Высокую пыльность воздуха зафиксировали в Минске. В центре города концентрация PM2,5 местами достигает почти 100 мкг/м3 — это примерно в семь раз выше допустимого уровня.

PM2,5 — это мельчайшие твердые и жидкие частички в воздухе (пыль, дым, сажа) диаметром до 2,5 микрометра. Они настолько мелкие, что попадают глубоко в легкие и даже кровь, вызывая серьезные проблемы в организме. Заметить их невозможно, но они постепенно накапливаются в организме.

Как отмечает телеграм-канал «Минск. Главное», смог в городе образовался от слабого ветра и слоя теплого воздуха, который «замыкает» выхлопы машин, ТЭЦ и заводов внизу.

Рекомендуется по возможности сократить время пребывания на улице и аккуратно проветривать помещения.

