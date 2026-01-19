«В обороне победа невозможна»
- 19.01.2026, 16:35
- 1,120
Наступательные операции ВСУ анонсировал Сырский.
Украина будет проводить наступательные операции, поскольку в обороне победу не одержать. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для LB.ua.
По его словам, глобальные планы России на 2026 год не изменились. Противник нацелен захватить всю Украину и от своих планов не отказывается.
- Все направления ведения наступательных действий тоже остаются теми, что и были. Изменяются только сроки, количество вооружения, личного состава. Все остальное остается таким же, как и было. То есть они придерживаются своих планов. Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, — отметил Александр Сырский.
Он также подчеркнул, что при обороне победа невозможна.
- Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу. Такой подход приводит к тому, что россияне вынуждены привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать активные действия Сил обороны, — подытожил главнокомандующий ВСУ.