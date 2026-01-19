«В обороне победа невозможна» 19.01.2026, 16:35

1,120

Александр Сырский

Наступательные операции ВСУ анонсировал Сырский.

Украина будет проводить наступательные операции, поскольку в обороне победу не одержать. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для LB.ua.

По его словам, глобальные планы России на 2026 год не изменились. Противник нацелен захватить всю Украину и от своих планов не отказывается.

- Все направления ведения наступательных действий тоже остаются теми, что и были. Изменяются только сроки, количество вооружения, личного состава. Все остальное остается таким же, как и было. То есть они придерживаются своих планов. Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, — отметил Александр Сырский.

Он также подчеркнул, что при обороне победа невозможна.

- Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу. Такой подход приводит к тому, что россияне вынуждены привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать активные действия Сил обороны, — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com