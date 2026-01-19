Что стоит за новым турецко-саудовско-пакистанским оборонным пактом? 19.01.2026, 16:45

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция готова возглавить союз.

Идея создания «исламского НАТО» под руководством Турции, Пакистана и Саудовской Аравии кажется смелой на фоне текущей перестройки региональной безопасности, но эксперты предупреждают о серьезных рисках. Тройственный союз может создать конфликтующие обязательства и подорвать координацию с НАТО, особенно если интересы Анкары начнут расходиться с приоритетами США и Европы, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Пакистан, обладающий ядерным оружием, усиливает стратегическую неопределенность. Даже если официально ядерный «зонтик» Пакистана не распространяется на партнеров, восприятие возможной поддержки Саудовской Аравии и Турции повышает риск кризисных ошибок. Особенно обеспокоена Индия, у которой с Пакистаном есть давние конфликты, а отношения с Турцией уже напряженные.

Союз также может рассматриваться как противовес Израилю и странам, подписавшим Авраамские соглашения, что может усилить региональную конкуренцию и дестабилизировать баланс сил.

Кому Турция лояльна?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует пакт как инструмент маневра против НАТО, которому Турция принадлежит уже 74 года. Эксперты предупреждают, что такое сближение с ядерным Пакистаном и Саудовской Аравией противоречит целям НАТО по защите демократии, нераспространению ядерного оружия и борьбе с терроризмом.

История Пакистана в области терроризма вызывает тревогу, страна была прибежищем для Талибана и Аль-Каиды, а Турция не раз саботировала миссии НАТО против ИГИЛ.

Возможно ли влияние Китая?

Китай может извлечь выгоду из нового пакта через Пакистан, куда он уже поставляет 81 % вооружений. Совместные проекты Саудовской Аравии и Пакистана по обороне дают Пекину доступ к секретам американских и натовских технологий, усиливая влияние Китая на Ближнем Востоке.

Эксперты предупреждают, что амбиции Эрдогана и стратегическая игра с ядерным союзником могут подорвать доверие к Турции среди союзников по НАТО.

