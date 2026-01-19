закрыть
19 января 2026, понедельник, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что стоит за новым турецко-саудовско-пакистанским оборонным пактом?

  • 19.01.2026, 16:45
Что стоит за новым турецко-саудовско-пакистанским оборонным пактом?
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция готова возглавить союз.

Идея создания «исламского НАТО» под руководством Турции, Пакистана и Саудовской Аравии кажется смелой на фоне текущей перестройки региональной безопасности, но эксперты предупреждают о серьезных рисках. Тройственный союз может создать конфликтующие обязательства и подорвать координацию с НАТО, особенно если интересы Анкары начнут расходиться с приоритетами США и Европы, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Пакистан, обладающий ядерным оружием, усиливает стратегическую неопределенность. Даже если официально ядерный «зонтик» Пакистана не распространяется на партнеров, восприятие возможной поддержки Саудовской Аравии и Турции повышает риск кризисных ошибок. Особенно обеспокоена Индия, у которой с Пакистаном есть давние конфликты, а отношения с Турцией уже напряженные.

Союз также может рассматриваться как противовес Израилю и странам, подписавшим Авраамские соглашения, что может усилить региональную конкуренцию и дестабилизировать баланс сил.

Кому Турция лояльна?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует пакт как инструмент маневра против НАТО, которому Турция принадлежит уже 74 года. Эксперты предупреждают, что такое сближение с ядерным Пакистаном и Саудовской Аравией противоречит целям НАТО по защите демократии, нераспространению ядерного оружия и борьбе с терроризмом.

История Пакистана в области терроризма вызывает тревогу, страна была прибежищем для Талибана и Аль-Каиды, а Турция не раз саботировала миссии НАТО против ИГИЛ.

Возможно ли влияние Китая?

Китай может извлечь выгоду из нового пакта через Пакистан, куда он уже поставляет 81 % вооружений. Совместные проекты Саудовской Аравии и Пакистана по обороне дают Пекину доступ к секретам американских и натовских технологий, усиливая влияние Китая на Ближнем Востоке.

Эксперты предупреждают, что амбиции Эрдогана и стратегическая игра с ядерным союзником могут подорвать доверие к Турции среди союзников по НАТО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип