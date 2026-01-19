закрыть
19 января 2026, понедельник, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы показывают в соцсетях подписи паспортисток из своих документов

7
  • 19.01.2026, 17:15
  • 3,602
Белорусы показывают в соцсетях подписи паспортисток из своих документов

Зачем?

Белорусы открыли свои паспорта и с удивлением обнаружили в них витиеватые подписи «ответственных лиц», которые выдали им документ. Автографы некоторых чиновников и чиновниц поражают своей длинной и художественностью. Снимками самых впечатляющих образцов «паспортной живописи» наши соотечественники поделились в соцсетях, обратил внимание «Виртуальный Брест».

Автор одного из постов призналась, что в ее прошлом паспорте была «нормальная» подпись, но теперь она — счастливая обладательница загадочного граффити, которое, по ее мнению, может принадлежать только «паспортистке со Светлогорска».

Пользователь tatiana_starovoitova8 из Бреста задала философский вопрос: «Неужели ни у кого из Бреста нет странной подписи? Кто знает, тот поймет». Видимо, в каждом регионе — свои традиции.

olya_bakhur признается: «Ради такого в 7 утра пошла искать паспорт».

shatunova_makeup добавила: «Два часа ночи, пошла проверять…»

maxxtour.by подхватила эстафету: «Пойду-ка в свой загляну в час ночи». Позже она доложила с легкой обидой: «Знаете, мои очень скромные оказались, уже проверила) прям обидно стало".

Пользователи выдвигают конспирологические версии происхождения экстравагантных автографов.

yuliya_vezhel уверена: «Эта дичь у них появляется с назначением на эту должность видимо, чтобы сильно заметнее была».

inkin_nails развила мысль: «Эта функция им передается по карьерной лестнице».

beogot предложила практическое объяснение: «Это чтоб тяжело подделать было».

Самое удивительное — люди начали узнавать по подписям… города.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип