Белорусы показывают в соцсетях подписи паспортисток из своих документов

Белорусы показывают в соцсетях подписи паспортисток из своих документов7
- 19.01.2026, 17:15
- 3,602
Зачем?
Белорусы открыли свои паспорта и с удивлением обнаружили в них витиеватые подписи «ответственных лиц», которые выдали им документ. Автографы некоторых чиновников и чиновниц поражают своей длинной и художественностью. Снимками самых впечатляющих образцов «паспортной живописи» наши соотечественники поделились в соцсетях, обратил внимание «Виртуальный Брест».
Автор одного из постов призналась, что в ее прошлом паспорте была «нормальная» подпись, но теперь она — счастливая обладательница загадочного граффити, которое, по ее мнению, может принадлежать только «паспортистке со Светлогорска».
Пользователь tatiana_starovoitova8 из Бреста задала философский вопрос: «Неужели ни у кого из Бреста нет странной подписи? Кто знает, тот поймет». Видимо, в каждом регионе — свои традиции.
olya_bakhur признается: «Ради такого в 7 утра пошла искать паспорт».
shatunova_makeup добавила: «Два часа ночи, пошла проверять…»
maxxtour.by подхватила эстафету: «Пойду-ка в свой загляну в час ночи». Позже она доложила с легкой обидой: «Знаете, мои очень скромные оказались, уже проверила) прям обидно стало".
Пользователи выдвигают конспирологические версии происхождения экстравагантных автографов.
yuliya_vezhel уверена: «Эта дичь у них появляется с назначением на эту должность видимо, чтобы сильно заметнее была».
inkin_nails развила мысль: «Эта функция им передается по карьерной лестнице».
beogot предложила практическое объяснение: «Это чтоб тяжело подделать было».
Самое удивительное — люди начали узнавать по подписям… города.