закрыть
19 января 2026, понедельник, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как украинским бойцам удается останавливать штурмы россиян возле Покровска

  • 19.01.2026, 17:26
Как украинским бойцам удается останавливать штурмы россиян возле Покровска

Противник совершил 50 попыток штурмовых действий в направлении Покровска.

Россияне постоянно давят на Покровск. Основная проблема ВСУ заключается в своевременном выявлении и уничтожении вражеских групп до того, как они закрепятся в тыловых районах и начнут вредить логистике и позициям.

Начальник украинской разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады «Рубеж» Даниил Борисенко объяснил «24 Каналу», что несмотря на попытки противника прорваться, подавляющее большинство техники удается вовремя выявлять и уничтожать.

Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта, где оккупанты постоянно давят, используя неизменную тактику продвижения малыми пехотными группами.

Они просачиваются через стыки между украинскими позициями с целью проникновения в тыловые районы, где они накапливаются и атакуют позиции операторов дронов.

- Основная проблема – оперативно выявить вражеские группы, которые просочились, и зачистить участок ударно-поисковыми действиями. Поэтому аэроразведка работает круглосуточно, чтобы выявлять противника еще до выхода на наши позиции и эффективнее его уничтожать, – объяснил Борисенко.

Противник часто применяет моторизованные штурмы с использованием бронетехники, танков, автомобилей, квадроциклов и мотоциклов. Они пытаются сократить время выдвижения к переднему краю, чтобы украинские силы не успевали их уничтожить.

После спешивания пехота противника пытается накапливаться и закрепляться в лесополосах и на окраинах населенных пунктов, откуда их сложнее выбить. Подавляющее большинство вражеской техники удается вовремя выявлять и уничтожать с помощью дронов, артиллерии, минометов и подразделений огневой поддержки.

- Ситуация очень сложная – за прошедшие сутки противник совершил 50 попыток штурмовых действий на направлениях Покровска, Мирнограда, Новопавловки, Никаноровки, Котлиного, Родинского и других населенных пунктов, – отметил Борисенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип