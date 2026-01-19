Как украинским бойцам удается останавливать штурмы россиян возле Покровска 19.01.2026, 17:26

Противник совершил 50 попыток штурмовых действий в направлении Покровска.

Россияне постоянно давят на Покровск. Основная проблема ВСУ заключается в своевременном выявлении и уничтожении вражеских групп до того, как они закрепятся в тыловых районах и начнут вредить логистике и позициям.

Начальник украинской разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады «Рубеж» Даниил Борисенко объяснил «24 Каналу», что несмотря на попытки противника прорваться, подавляющее большинство техники удается вовремя выявлять и уничтожать.

Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта, где оккупанты постоянно давят, используя неизменную тактику продвижения малыми пехотными группами.

Они просачиваются через стыки между украинскими позициями с целью проникновения в тыловые районы, где они накапливаются и атакуют позиции операторов дронов.

- Основная проблема – оперативно выявить вражеские группы, которые просочились, и зачистить участок ударно-поисковыми действиями. Поэтому аэроразведка работает круглосуточно, чтобы выявлять противника еще до выхода на наши позиции и эффективнее его уничтожать, – объяснил Борисенко.

Противник часто применяет моторизованные штурмы с использованием бронетехники, танков, автомобилей, квадроциклов и мотоциклов. Они пытаются сократить время выдвижения к переднему краю, чтобы украинские силы не успевали их уничтожить.

После спешивания пехота противника пытается накапливаться и закрепляться в лесополосах и на окраинах населенных пунктов, откуда их сложнее выбить. Подавляющее большинство вражеской техники удается вовремя выявлять и уничтожать с помощью дронов, артиллерии, минометов и подразделений огневой поддержки.

- Ситуация очень сложная – за прошедшие сутки противник совершил 50 попыток штурмовых действий на направлениях Покровска, Мирнограда, Новопавловки, Никаноровки, Котлиного, Родинского и других населенных пунктов, – отметил Борисенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com