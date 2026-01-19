закрыть
В России на фоне войны возникла «экономика экзорцизма»

3
  • 19.01.2026, 17:29
  • 1,084
В соцсетях тысячи людей обсуждают изгнание демонов.

Война в Украине и общее чувство нестабильности в обществе привели к росту интереса россиян к экзорцизму, который постепенно превращается в отдельный рынок услуг. Российские СМИ сообщают, что в соцсетях тысячи людей обсуждают «изгнание демонов», делятся историями и ищут контакты священников и медиумов, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Некоторые россияне отправляются в так называемые «места экзорцизма», например в Орловскую область, где православные священники проводят обряд «отчитки» — чтение специальных молитв для избавления человека от «злых духов». Другие обращаются к неофициальным практикам: экстрасенсам и медиумам, которые берут от 10 до 20 тысяч рублей (100 — 220 USD) даже за первичную консультацию. Русская православная церковь при этом предупреждает, что экзорцизм допустим только в рамках церковной практики.

Исторически экзорцизм присутствует в православной традиции, но массовый интерес к нему возник лишь в конце советской эпохи, на фоне распада СССР и кризиса смыслов. По мнению исследователей, похожий процесс наблюдается и сейчас: война, страх и неопределенность усиливают экзистенциальную тревогу, а религия и мистические практики становятся способом психологической защиты.

Эксперты также связывают рост интереса к экзорцизму с официальной риторикой властей, включая заявления о необходимости «десатанизации» Украины. На этом фоне формируется так называемый «экзорцизм-туризм» — организованные поездки на обряды, которые все чаще воспринимаются как коммерческий продукт.

Страх и нестабильность превращаются в товар, а экзорцизм — в способ вернуть ощущение контроля над жизнью в условиях затяжного кризиса.

