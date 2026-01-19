закрыть
В Польшу из Беларуси залетели метеозонды

1
  • 19.01.2026, 17:38
В Польшу из Беларуси залетели метеозонды

Они были набиты контрабандными сигаретами на сотни тысяч тысяч евро.

В Польше 17 и 18 января обнаружены метеозонды с контрабандными сигаретами на 990 тысяч злотых (234 тысячи евро), которые «залетели» в страну из Беларуси. Об этом сообщила польская пограничная служба.

«Сигареты с белорусской акцизной маркой, ориентировочной стоимостью почти 990 тысяч злотых, контрабандно переправляли из Беларуси в Польшу с помощью метеорологических шаров. Сотрудники Пограничной стражи проводят процессуальные действия по делу о контрабанде табачных изделий», — заявили в пограничной службе.

Там добавили, что ситуация на польско-белорусской границе находится под полным контролем.

Фото: Подляшский отдел Погранслужбы Польши
