«Альфа» СБУ развеяла миф о непобедимой российской ПВО 19.01.2026, 17:50

Российская пропаганда годами выстраивала образ технологического превосходства.

Центр специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины в 2025 году разрушил миф о непобедимости российской ПВО. Об этом пишет украинский политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что в фокусе операций «Альфы» оказались ключевые элементы российской ПВО, обеспечивающие защиту стратегических объектов.

«Дальнобойные удары украинских спецназовцев по эшелонированной системе противовоздушной обороны РФ привели к уничтожению и выводу из строя средств ПВО ориентировочной стоимостью около $4 млрд. Это целенаправленное «минусование» костяка ПВО. И именно СБУ подорвала миф о «непробиваемой» ПВО: российская пропаганда годами выстраивала образ технологического превосходства. «Альфа» СБУ в 2025 году окончательно его разрушила», – считает политолог.

Экс-нардеп акцентирует, что речь идет о системном результате, а не разовом успехе. «Такие удары позволили пробить стабильные коридоры в обороне противника и обеспечить безопасные маршруты для украинских дальнебойных дронов. Это, в свою очередь, позволяет расширить глубину поражений – по военным базам, по НПЗ, по складам, аэродромам и логистическим узлам в тылу врага. Таким образом, каждый уничтоженный комплекс ПВО работал не только «в минус» российской обороне, но и «в плюс» украинским наступательным возможностям. Задача наших ударов по РФ заключается в экономическом истощении противника. И роль СБУ в этом процессе без преувеличения ключевая», – пишет Черненко.

- Следует отметить, что в этом результате есть важный вклад экс-руководителя «Альфы» Евгения Хмары. Сегодня он временно исполняет обязанности главы СБУ. И, очевидно, сохранит темп спецопераций, фундамент которых закладывал еще Василий Малюк. И уже первые недели нового года демонстрируют, что количество точных дальнобойных ударов от СБУ по противнику будет только нарастать, – резюмирует политолог.

