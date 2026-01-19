закрыть
19 января 2026, понедельник, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

К родителям Ирины Халип приходили силовики

3
  • 19.01.2026, 18:01
  • 2,268
К родителям Ирины Халип приходили силовики
Ирина Халип
Фото: nn.by

У них проверили телефоны.

В квартиру к родителям специального корреспондента «Новой газеты Европа» Ирины Халип, где журналистка не прописана уже 20 лет, сегодня, 19 января, приходили силовики.

«Они пришли с санкцией прокурора на осмотр их телефонов, долго изучали их и, наконец, нашли мой номер», — рассказала сайту Charter97.org журналистка.

«Видите, какая спецоперация, санкции прокурора вместо того, чтобы просто-напросто узнать мой номер у сотового оператора. Речь идет, заметьте, о белорусском номере. И аккуратно интересовались, не собираюсь ли я приехать. Разумеется, ответ моей мамы был очевиден.

Собственно говоря, они сказали, что они просто исполнители, а все исходит из Новополоцкой прокуратуры. Таким образом, они, собственно говоря, преследуя моих родителей, ставят своей целью испортить жизнь мне.

Да, мне чертовски противно, обидно, неприятно, что они беспокоят людей в возрасте. Просто напомню, что моей маме 89 лет, и знаете, в этом возрасте все эти обыски, приходы, изучение телефонов — не слишком приятная штука. Однако прекрасно понимаю, что, наверное, это доказательство того, что я все делаю правильно и работаю хорошо, что, собственно, и собираюсь продолжать делать», — сообщила Ирина Халип.

Напомним, 27 ноября прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по «экстремистской» статье в отношении специального корреспондента «Новой газеты Европа» Ирины Халип. В квартире ее родителей прошел обыск.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип