К родителям Ирины Халип приходили силовики

Ирина Халип

У них проверили телефоны.

В квартиру к родителям специального корреспондента «Новой газеты Европа» Ирины Халип, где журналистка не прописана уже 20 лет, сегодня, 19 января, приходили силовики.

«Они пришли с санкцией прокурора на осмотр их телефонов, долго изучали их и, наконец, нашли мой номер», — рассказала сайту Charter97.org журналистка.

«Видите, какая спецоперация, санкции прокурора вместо того, чтобы просто-напросто узнать мой номер у сотового оператора. Речь идет, заметьте, о белорусском номере. И аккуратно интересовались, не собираюсь ли я приехать. Разумеется, ответ моей мамы был очевиден.

Собственно говоря, они сказали, что они просто исполнители, а все исходит из Новополоцкой прокуратуры. Таким образом, они, собственно говоря, преследуя моих родителей, ставят своей целью испортить жизнь мне.

Да, мне чертовски противно, обидно, неприятно, что они беспокоят людей в возрасте. Просто напомню, что моей маме 89 лет, и знаете, в этом возрасте все эти обыски, приходы, изучение телефонов — не слишком приятная штука. Однако прекрасно понимаю, что, наверное, это доказательство того, что я все делаю правильно и работаю хорошо, что, собственно, и собираюсь продолжать делать», — сообщила Ирина Халип.

Напомним, 27 ноября прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по «экстремистской» статье в отношении специального корреспондента «Новой газеты Европа» Ирины Халип. В квартире ее родителей прошел обыск.

