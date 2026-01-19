закрыть
19 января 2026, понедельник, 18:43
WSJ: США полностью перекрыли поставки венесуэльской нефти в Китай и на Кубу

  • 19.01.2026, 18:04
  • 1,062
WSJ: США полностью перекрыли поставки венесуэльской нефти в Китай и на Кубу

Нелегальный экспорт венесуэльской нефти фактически остановлен.

Американские военные фактически остановили нелегальный экспорт венесуэльской нефти в Китай и на Кубу после захвата и отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В первые дни нового года из страны ушли лишь два танкера с нефтью, направлявшиеся в Иран и Китай. Эти поставки, по оценке экспертов, стали последними нелегальными партиями венесуэльской нефти. После смены власти экспорт сократился примерно на 75% по сравнению с прошлым годом, лишив прежний режим ключевого источника доходов.

В течение следующих десяти дней нефть из Венесуэлы отправлялась исключительно в США — в том числе на НПЗ Chevron в Миссисипи и перерабатывающие центры в Техасе и Луизиане — либо использовалась внутри страны для производства топлива. Поставки в Азию и на Кубу были фактически прекращены.

Администрация президента США Дональда Трампа еще в декабре начала отслеживать и захватывать танкеры так называемого «теневого флота», перевозящие нефть для Венесуэлы, России и Ирана. На этой неделе был задержан уже шестой танкер, шедший под российским флагом. Часть судов доставляют в Техас.

Сокращение венесуэльских поставок может ударить по Китаю — крупнейшему покупателю дисконтированной нефти. В среднем Пекин импортировал до 440 тыс. баррелей в сутки. Теперь КНР, по мнению аналитиков, будет вынуждена искать альтернативы, включая Канаду.

