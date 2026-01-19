Министр обороны Дании и министр иностранных дел Гренландии встретились с Рютте

Министр обороны Дании и министр иностранных дел Гренландии встретились с Рютте1
Они обсуждали усиление присутствия Североатлантического Альянса в Арктике.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт встретились в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает TV2.
Поульсен и Моцфельд на встрече с генсеком НАТО в Брюсселе обсуждают усиление присутствия Североатлантического Альянса в Арктике.
После встречи запланирована пресс-конференция для СМИ, в 17 часов по местному времени.
Между тем глава МИД Дании Ларс Льокке Расмуссен начал серию визитов в европейские столицы, в понедельник он находится в Британии.