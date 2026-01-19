Министр обороны Дании и министр иностранных дел Гренландии встретились с Рютте 1 19.01.2026, 18:20

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Они обсуждали усиление присутствия Североатлантического Альянса в Арктике.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт встретились в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает TV2.

Поульсен и Моцфельд на встрече с генсеком НАТО в Брюсселе обсуждают усиление присутствия Североатлантического Альянса в Арктике.

После встречи запланирована пресс-конференция для СМИ, в 17 часов по местному времени.

Между тем глава МИД Дании Ларс Льокке Расмуссен начал серию визитов в европейские столицы, в понедельник он находится в Британии.

