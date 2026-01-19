Бывший архиепископ Кентерберийский: Путин - еретик 3 19.01.2026, 18:26

Роуэн Уильямс

Роуэн Уильямс резко раскритиковал хозяина Кремля.

Бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс резко раскритиковал Путина за попытки представить войну против Украины как «святую миссию». Он заявил, что подобные утверждения являются ересью и напрямую противоречат христианскому учению, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для заявления стали слова Путина, когда он назвал российских солдат «воинами», действующими «по воле Господа» и «защищающими отечество». По словам Уильямса, использование религии для оправдания насилия «крайне тревожно» и искажает саму суть христианской веры.

«Мы имеем дело с ересью — с подрывом фундаментального христианского убеждения, что Бога нельзя защищать насилием», — подчеркнул он, добавив, что приравнивание гибели на войне к христианскому мученичеству является «абсурдным и неоправданным».

Уильямс напомнил, что в 2022 году более 1 600 православных богословов и священнослужителей подписали Волосскую декларацию, осудив идеологию «Русского мира» как еретическую. Эта концепция приписывает России особую божественную роль и оправдывает создание «Святой Руси» силой.

Он также обратил внимание на преследование в России религиозных деятелей, в том числе арест молодых православных семинаристов по обвинениям, которые правозащитники считают сфабрикованными.

