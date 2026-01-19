Бывший архиепископ Кентерберийский: Путин - еретик

Бывший архиепископ Кентерберийский: Путин - еретик3
- 19.01.2026, 18:26
Роуэн Уильямс резко раскритиковал хозяина Кремля.
Бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс резко раскритиковал Путина за попытки представить войну против Украины как «святую миссию». Он заявил, что подобные утверждения являются ересью и напрямую противоречат христианскому учению, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Поводом для заявления стали слова Путина, когда он назвал российских солдат «воинами», действующими «по воле Господа» и «защищающими отечество». По словам Уильямса, использование религии для оправдания насилия «крайне тревожно» и искажает саму суть христианской веры.
«Мы имеем дело с ересью — с подрывом фундаментального христианского убеждения, что Бога нельзя защищать насилием», — подчеркнул он, добавив, что приравнивание гибели на войне к христианскому мученичеству является «абсурдным и неоправданным».
Уильямс напомнил, что в 2022 году более 1 600 православных богословов и священнослужителей подписали Волосскую декларацию, осудив идеологию «Русского мира» как еретическую. Эта концепция приписывает России особую божественную роль и оправдывает создание «Святой Руси» силой.
Он также обратил внимание на преследование в России религиозных деятелей, в том числе арест молодых православных семинаристов по обвинениям, которые правозащитники считают сфабрикованными.