В Минэнерго прокомментировали аварию на теплотрассе в Минске 19.01.2026, 18:36

Когда вернется тепло?

Тепло и горячую воду поэтапно возвращают в дома Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов, сообщили в пресс-службе Минскэнерго вечером 19 января.

В ведомстве отметили, что приоритетное внимание уделяется восстановлению теплоснабжения социальных объектов — больниц, школ, детских садов.

«Организованы обходы жилых домов для проверки параметров давления и температуры теплоносителя, устранения воздушных пробок и регулирования подачи тепла в квартиры. Идет наладка и регулировка температурного и гидравлического режима системы теплоснабжения. На поврежденных участках тепломагистралей продолжают работать аварийные бригады», — рассказали в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что энергетики будут трудиться «в круглосуточном режиме до полного восстановления теплоснабжения».

Как пишет Smartpress.by, по состоянию на 17.00 горячей воды и отопления не было в домах столичных микрорайонов Сухарево и Запад Фрунзенского района. В спортзале по улице Сухаревская, 6, отопления еще не было, но горячая вода уже была. Возможно, там ее греют с помощью бойлера.

«В течение сегодняшнего дня, до окончания рабочего дня, все мероприятия будут завершены — и потребители будут обеспечены всеми услугами жилищно-коммунальной сферы», — заверил зампред Мингорисполкома Олег Корзун.

