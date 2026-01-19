В Минэнерго прокомментировали аварию на теплотрассе в Минске
Когда вернется тепло?
Тепло и горячую воду поэтапно возвращают в дома Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов, сообщили в пресс-службе Минскэнерго вечером 19 января.
В ведомстве отметили, что приоритетное внимание уделяется восстановлению теплоснабжения социальных объектов — больниц, школ, детских садов.
«Организованы обходы жилых домов для проверки параметров давления и температуры теплоносителя, устранения воздушных пробок и регулирования подачи тепла в квартиры. Идет наладка и регулировка температурного и гидравлического режима системы теплоснабжения. На поврежденных участках тепломагистралей продолжают работать аварийные бригады», — рассказали в Минэнерго.
В ведомстве отметили, что энергетики будут трудиться «в круглосуточном режиме до полного восстановления теплоснабжения».
Как пишет Smartpress.by, по состоянию на 17.00 горячей воды и отопления не было в домах столичных микрорайонов Сухарево и Запад Фрунзенского района. В спортзале по улице Сухаревская, 6, отопления еще не было, но горячая вода уже была. Возможно, там ее греют с помощью бойлера.
«В течение сегодняшнего дня, до окончания рабочего дня, все мероприятия будут завершены — и потребители будут обеспечены всеми услугами жилищно-коммунальной сферы», — заверил зампред Мингорисполкома Олег Корзун.