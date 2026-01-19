закрыть
19 января 2026, понедельник, 19:31
Как вырастить уверенного щенка

2
  • 19.01.2026, 18:48
Как вырастить уверенного щенка

Кинологи дают советы по воспитанию спокойного и дружелюбного питомца.

Формирование уверенности — ключевой элемент социализации щенка и основа для подготовки спокойной и устойчивой собаки. Как отмечают специалисты, именно чувство безопасности и терпеливый подход в раннем возрасте определяют способность собаки спокойно реагировать на новые ситуации и людей в будущем, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты советуют знакомить щенка с окружающим миром постепенно и в позитивном ключе. Новые звуки, люди и места следует сопровождать поощрением — лакомствами, игрой и похвалой. Даже бытовые события, такие как работа пылесоса или звонок в дверь, могут стать полезным опытом, если не перегружать животное.

Важно позволять щенку исследовать мир в собственном темпе. Если он проявляет осторожность, ему нужно дать возможность отступить и вернуться самостоятельно. Такой подход формирует доверие к хозяину и снижает тревожность.

Специалисты подчеркивают необходимость внимательно следить за признаками стресса: прижатые уши, поджатый хвост, избегание контакта или чрезмерное возбуждение. В таких случаях лучше снизить интенсивность ситуации и дать щенку время успокоиться.

Регулярный режим дня также играет важную роль. Предсказуемость помогает щенку чувствовать себя в безопасности и легче переносить новые впечатления.

По мнению кинологов, уверенность формируется из множества небольших позитивных эпизодов. Со временем это приводит к развитию спокойного, дружелюбного характера.

