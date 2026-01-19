«США так не воюют» 1 19.01.2026, 18:54

Ветеран американских морпехов раскрыл секрет успеха ВСУ на поле боя.

В Украине есть много людей, которые разбираются в электронике, что позволяет стране немедленно находить решения на войне, в которой доминируют беспилотные технологии.

Об этом в интервью Business Insider рассказал ветеран морской пехоты США Трой Смотерс, который более 20 лет назад тренировался с украинцами.

Обучение с украинцами

Он заявил в разговоре с журналистами, что был капралом в морской пехоте, когда его отправили в Одессу в 2005 году. Он поделился, что вместе с ним служили около 100 человек, а их задача заключалась в том, чтобы обучать пехотинцев различным навыкам, включая прыжки и перемещения, секторы огня и вызов артиллерийского огня.

По словам Смотерса, 20 лет назад украинцы были индоктринированы советской тактикой, которая просто бросала людей на врага. Он добавил, что сейчас роли несколько поменялись, так как теперь Запад пытается понять, как воюют украинцы и как они превратили то немногое, что у них было, в грозное оружие.

- Еще двадцать лет назад я заметил у них тот же менталитет, который сегодня является ключом к силе Украины. В 2005 году я пробыл в Украине всего около трех недель, но время, проведенное в тренировках с солдатами, оставило у меня похожее впечатление, - рассказал журналистам ветеран.

Смотерс отметил, что военный бюджет Украины 20 лет назад был значительно меньше, чем у стран НАТО. Он предположил, что именно это могло помочь украинцам во время полномасштабной войны искать дешевые, но эффективные решения.

- Сейчас в Украине можно увидеть ту же решимость: "Это все, что у нас есть, поэтому мы заставим это работать". Украинцы получают отличную экипировку из Европы и США, но только этого явно недостаточно для победы, - подчеркнул Смотерс.

Сейчас ветеран является главой некоммерческой организации American Made Freedom, которая помогает украинским войскам с оптоволоконными дронами. Он поделился, что несколько раз ездил в Украину с начала полномасштабной войны в 2022 году.

По словам Смотерса, США не воюют так, как Украина. Он заявил, что американским войскам стоит взять пример с украинцев.

- Если что-то ломается, мы обычно заказываем запасную часть или возвращаем вещь. В Украине же они открывают деталь и ремонтируют ее. Зарплаты там намного ниже, поэтому люди привыкли самостоятельно ремонтировать электронику или бытовую технику. Если сломается мобильный телефон, они откроют его и начнут паять, - объяснил ветеран.

Ветеран в разговоре с журналистами заявил, что украинцы могут превращать гражданские дроны в грозное оружие.

- Вот пример их изобретательности в области "сделай сам". Украинцы установили на своих дронах с видом от первого лица устройство, прозванное "усами", которое представляет собой две жесткие медные проволоки, выступающие впереди. Когда дрон летит к цели, эти провода соприкасаются и посылают сигнал к детонатору - как при включении выключателя света - в прикрепленном взрывчатом веществе, чтобы вызвать взрыв. Предохранительным устройством "усов" является простой штифт, напечатанный на 3D-принтере, который вытаскивается при запуске дрона, - рассказал Смотерс.

