«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» в Кубке Испании 19.01.2026, 19:02

иллюстративное фото

Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинала турнира.

По итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Альбасете», который на стадии 1/8 финала выбил из турнира мадридский «Реал».

Помимо этого, в 1/4 финала встретятся «Алавес» и «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао, а также «Бетис» и мадридский «Атлетико».

Матчи этой стадии запланированы на 3–5 февраля. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

«Барселона» является действующим победителем турнира. В прошлом сезоне в финале она обыграла мадридский «Реал». Каталонский клуб — рекордсмен по числу завоеванных Кубков Испании (32).

Высшим достижением «Альбасете» за всю историю является седьмое место в чемпионате Испании сезона 1991/92. Последний раз в высшей испанской лиге клуб участвовал в 2004-2005 годах. В сезоне 2016/17 «Альбасете» вернулся в Сегунду через победу в финале плей-офф.

