закрыть
19 января 2026, понедельник, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» в Кубке Испании

  • 19.01.2026, 19:02
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» в Кубке Испании
иллюстративное фото

Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинала турнира.

По итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Альбасете», который на стадии 1/8 финала выбил из турнира мадридский «Реал».

Помимо этого, в 1/4 финала встретятся «Алавес» и «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао, а также «Бетис» и мадридский «Атлетико».

Матчи этой стадии запланированы на 3–5 февраля. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

«Барселона» является действующим победителем турнира. В прошлом сезоне в финале она обыграла мадридский «Реал». Каталонский клуб — рекордсмен по числу завоеванных Кубков Испании (32).

Высшим достижением «Альбасете» за всю историю является седьмое место в чемпионате Испании сезона 1991/92. Последний раз в высшей испанской лиге клуб участвовал в 2004-2005 годах. В сезоне 2016/17 «Альбасете» вернулся в Сегунду через победу в финале плей-офф.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип