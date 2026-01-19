закрыть
19 января 2026, понедельник
Зеленский уступил Залужному и Буданову в рейтинге доверия украинцев

  • 19.01.2026, 19:03
Опрос.

Украинский президент Владимир Зеленский в рейтинге доверия украинцев уступил послу Украины в Великобритании и бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также главе своего офиса Кириллу Буданову. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Президент Украины занял третье место в общем рейтинге: ему доверяют 62% опрошенных, не доверяют — 34% (баланс доверия +28%)

Возглавившему рейтинг Залужному доверяют 72% опрошенных украинцев, не доверяют 21% (баланс доверия +51%). Такой же баланс у Буданова — 70% респондентов доверяют ему, 19% — нет.

Опрос проводился 9–14 января 2026 года на подконтрольной Киеву территории Украины методом телефонного интервью среди 601 респондента.

