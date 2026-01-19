закрыть
19 января 2026, понедельник, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский рыбак поймал днепровсого «крокодила»

  • 19.01.2026, 19:17
  • 1,002
Белорусский рыбак поймал днепровсого «крокодила»

Видеофакт.

Крепкий мороз настоящему рыбаку не помеха, ведь поймать трофейную рыбу можно даже в январскую стужу. В очередной раз это правило подтвердили белорусские рыболовы, выловившие 18 января в Днепре огромную щуку, передает fishingby.com.

По словам удачливого рыболова Алексея, поймавшего этого «крокодила», щука была выловлена в двадцатиградусный мороз. После короткой фотосессии рыбу отпустили обратно в реку

«Короче говоря, поймал трофей всей жизни», — сказал Алексей по поводу своего необычного улова.

По словам ребят, длина щуки составила около 137 см, а вес — более 16 кг.

Примечательно, что столь выдающийся трофей был пойман в канун начала сезона «глухозимья», когда большинство других рыболовов довольствуются мелким окунем и подлещиком. Несмотря на впечатляющие размеры, рекордной в масштабах Беларуси эту щуку назвать нельзя, поскольку ранее в водоемах страны рыболовы вылавливали экземпляры массой более 17 и даже 19 килограммов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип