Белорусский рыбак поймал днепровсого «крокодила»
- 19.01.2026, 19:17
Видеофакт.
Крепкий мороз настоящему рыбаку не помеха, ведь поймать трофейную рыбу можно даже в январскую стужу. В очередной раз это правило подтвердили белорусские рыболовы, выловившие 18 января в Днепре огромную щуку, передает fishingby.com.
По словам удачливого рыболова Алексея, поймавшего этого «крокодила», щука была выловлена в двадцатиградусный мороз. После короткой фотосессии рыбу отпустили обратно в реку
«Короче говоря, поймал трофей всей жизни», — сказал Алексей по поводу своего необычного улова.
По словам ребят, длина щуки составила около 137 см, а вес — более 16 кг.
Примечательно, что столь выдающийся трофей был пойман в канун начала сезона «глухозимья», когда большинство других рыболовов довольствуются мелким окунем и подлещиком. Несмотря на впечатляющие размеры, рекордной в масштабах Беларуси эту щуку назвать нельзя, поскольку ранее в водоемах страны рыболовы вылавливали экземпляры массой более 17 и даже 19 килограммов.