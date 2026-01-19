Трамп: Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной 19.01.2026, 19:22

Дональд Трамп

Президент США сделал очередное неоднозначное заявление.

Президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что Европа должна сфокусироваться на войне РФ в Украине, а не на Гренландии.

В ходе интервью глава Белого дома раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивляются его попыткам приобрести Гренландию, которая, по словам американского лидера, необходима для обеспечения национальной безопасности от внешних угроз.

«Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело», — отметил Трамп.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

