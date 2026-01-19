закрыть
Джокович одержал 100-ю победу на Australian Open

  • 19.01.2026, 19:35
Джокович одержал 100-ю победу на Australian Open
Новак Джокович

Больше побед на этом турнире только у Роджера Федерера и Джимии Коннорса.

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович обыграл 71-й номер рейтинга испанского теннисиста Педро Мартинеса-Портеро в трех сетах на старте турнира Australian Open.

Джокович одержал победу со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Во втором круге соперником сербского теннисиста станет итальянец Франческо Маэстрелли (141-й), который обыграл Теранса Атмана (64-й) из Франции.

Джокович выиграл сотый матч на турнире, больше побед только у швейцарца Роджера Федерера (102).

На счету Джоковича 101 выигранный турнир ATP. По этому показателю он уступает лишь Федереру (103) и американцу Джимии Коннорсу (109).

В ноябре теннисист стал старейшим в истории победителем турнира ATP. В возрасте 38 лет и пять месяцев он побил рекорд француза Гаэля Монфиса, который завоевал титул в Окленде в возрасте 38 лет четыре месяца.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Призовой фонд составляет около $75 млн.

