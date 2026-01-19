ВСУ уничтожили ЗРК, РСЗО, склады и подстанции россиян 19.01.2026, 20:13

Видео.

Силы беспилотных систем провели результативную работу в течение последних трех дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командующий СБС «Мадяр» отчитался о значительных потерях врага в результате ударов украинских операторов.

Уничтожены и повреждены следующие объекты противника:

пуско-зарядная установка 9А84 со склада ЗРК С-300В на временно оккупированной Луганщине;

240-мм реактивная система залпового огня М-1991 производства КНДР;

тяговые подстанции «Сартана» в Мариуполе и «Карань» в Андреевке Донецкой области;

подстанция «Азовская» 220 кВ в Старом Крыму Донецкой области;

склад беспилотных летательных аппаратов 144-й дивизии 51-й армии в Новокраснянке;

склад БПЛА в Донецке.

Удары были нанесены операторами 1-го ОЦ СБС, батальона «Кайрос» 414-й бригады «Птахи Мадяра» и 412-й бригады «Немезис» в координации с новосозданным Центром глубинного поражения Группировки СБС.

