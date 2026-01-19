закрыть
19 января 2026, понедельник, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Болгарии решил уйти в отставку

  • 19.01.2026, 20:42
Президент Болгарии решил уйти в отставку

Его пост займет вице-президент страны Илиана Йотова.

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке в ходе обращения к болгарскому народу.

По словам Радева, вице-президент страны Илиана Йотова станет «достойным главой государства».

«Обстоятельства вынудили меня семь раз назначать временные правительства, защищать государство и общественные интересы в пределах своих полномочий. Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как президент Болгарии», — сказал Радев.

В декабре кабмин Болгарии ушел в отставку на фоне массовых протестов из-за спорного проекта бюджета. Тогда же проходили массовые антиправительственные протесты из-за «противоречивых бюджетных планов» кабмина, которые затем переросли в недовольство правительством из-за «коррупции, несправедливости и провалов во многих государственных секторах».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип