Президент Болгарии решил уйти в отставку
- 19.01.2026, 20:42
Его пост займет вице-президент страны Илиана Йотова.
Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке в ходе обращения к болгарскому народу.
По словам Радева, вице-президент страны Илиана Йотова станет «достойным главой государства».
«Обстоятельства вынудили меня семь раз назначать временные правительства, защищать государство и общественные интересы в пределах своих полномочий. Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как президент Болгарии», — сказал Радев.
В декабре кабмин Болгарии ушел в отставку на фоне массовых протестов из-за спорного проекта бюджета. Тогда же проходили массовые антиправительственные протесты из-за «противоречивых бюджетных планов» кабмина, которые затем переросли в недовольство правительством из-за «коррупции, несправедливости и провалов во многих государственных секторах».