«Дыра» в российском бюджете установила рекорд с пандемии 1 19.01.2026, 20:51

Нефтегазовые доходы РФ обвалились на 24% за год.

Федеральный бюджет России в 2025 году четвертый год подряд был сведен с дефицитом: доходы правительства оказались ниже расходов на 5,645 триллиона росс. рублей, отчитался в понедельник Минфин РФ.

По сравнению с 2024 годом (3,471 трлн рублей) «дыра» в казне стала больше в 1,6 раза, а в относительном выражении — 2,6% ВВП — установила рекорд с 2020 года (3,8% ВВП).

Нефтегазовые доходы обвалились на 24% за год, до 8,393 трлн рублей, следует из данных Минфина: бюджет верстали из расчета, что нефть будет стоить $70 за баррель, но из-за усиления санкций в декабре ее цена упала ниже $40, а в среднем за год составила $52. Ненефтегазовые доходы выросли на 13% год к году, до 28,807 трлн рублей, но оказались ниже изначального плана Минфина почти на 552 млрд рублей, передает The Moscow Times.

В прошлом году правительство повысило налог на прибыль (с 20% до 25%), ввело дифференцированную шкала НДФЛ, увеличило пошлины и акцизы, обещая собрать в бюджет 3,6 трлн рублей дополнительных денег и сократить дефицит бюджета до 1,2 трлн рублей. По факту поступления выросли лишь на 575 млрд рублей (1,6%), а в реальном выражении — с учетом инфляции — начали сокращаться. В результате «дыра» впятеро превысила изначальные проектировки.

Доходы всей бюджетной системы России, включая региональные бюджеты, Пенсионный фонд и фонд ОМС, практически не растут третий год подряд, обращает внимание экономист Виктор Тунев: в прошлом году это было 91 трлн рублей, годом ранее — 89 трлн, в 2023-м — 87 трлн. «Каждый год повышаем налоги, но они ничего не приносят в казну, — констатирует Тунев. — Доходы уверенно снижаются в реальном выражении и относительно ВВП».

Фактические поступления по ключевым статьям оказались значительно ниже плана из-за «ухудшения экономических условий», отмечает эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев: темпы роста экономики замедлились почти до нуля, корпоративные прибыли начали сокращаться, а доходы от внешней торговли просели из-за усиления санкций.

В результате вместо сокращения дефицит бюджета увеличился, а в сравнении с размером экономики вошел в топ рекордных за последние два десятилетия: помимо года пандемии, «дыра» в казне была больше лишь во время глобального финансового кризиса в 2009 году (4,6% ВВП) и после волны санкций за аннексию Крыма (3,5% ВВП в 2016 году)

В бюджет-2026 Минфин вновь заложил сокращение дефицита, до 3,6 трлн рублей, рассчитывая наполнить казну с помощью повышения НДС и радикальной налоговой реформы для малого бизнеса. Но ожидания правительства по нефтегазовым доходам могут вновь оказаться слишком оптимистичными, предупреждает Сергей Коныгин, главный экономист банка «Синара».

В бюджет заложена цена Urals в $59 за баррель (тогда как сейчас она стоит $39) и курс доллара на уровне 92,2 рубля (77,7 рубля сейчас). Это сулит недобор доходов и дефицит в 1,5 раза выше плана — около 5,2 трлн рублей, оценивает Коныгин. Если нефть и рубль останутся на текущих уровнях, Минфину придется «распечатать» ФНБ и взять из него 2,5 трлн рублей, пишут аналитики «Твердых цифр». А это почти 60% оставшихся свободных денег фонда (4,1 трлн рублей).

Если Центробанк будет держать процентные ставки высокими, а нефтегазовые доходы будут снижаться, Россия окажется перед тяжелым выбором — снова повышать налоги, сокращать расходы или увеличивать долг, предупреждает Коныгин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com