Андрей Клименко: Путин и Лукашенко могут атаковать страны Балтии 3 Андрей Клименко

19.01.2026, 20:59

Андрей Клименко

Фото: qha.com.ua

Балтийским странам стоит привести в боевую готовность вооруженные силы.

Мы в нашем Институте черноморских стратегических исследований считаем, что для Пу и Луки настало лучшее время для атаки на Балтию. Советуем балтийским и польским друзьям привести в боевую готовность вооруженные силы...

UPD. Спрашивают: «Почему именно сейчас?»Потому что наступает хаос везде – в НАТО, в Совбезе ООН, в ЕС, в демократических странах Европы и мира. Это ситуация для диктаторов, плюющих на законы, которых не сдерживает ничто.

Андрей Клименко, Facebook

