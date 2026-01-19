закрыть
Андрей Клименко: Путин и Лукашенко могут атаковать страны Балтии

3
  • Андрей Клименко
  • 19.01.2026, 20:59
  • 2,514
Андрей Клименко: Путин и Лукашенко могут атаковать страны Балтии
Андрей Клименко
Фото: qha.com.ua

Балтийским странам стоит привести в боевую готовность вооруженные силы.

Мы в нашем Институте черноморских стратегических исследований считаем, что для Пу и Луки настало лучшее время для атаки на Балтию. Советуем балтийским и польским друзьям привести в боевую готовность вооруженные силы...

UPD. Спрашивают: «Почему именно сейчас?»Потому что наступает хаос везде – в НАТО, в Совбезе ООН, в ЕС, в демократических странах Европы и мира. Это ситуация для диктаторов, плюющих на законы, которых не сдерживает ничто.

Андрей Клименко, Facebook

