Белорусской студентке запретили тратить стипендию самостоятельно

Белорусской студентке запретили тратить стипендию самостоятельно2
- 19.01.2026, 21:13
Что привело к такому решению суда?
В Витебском районе суд лишил несовершеннолетнюю студентку колледжа права самостоятельно тратить стипендию и другие доходы. Что привело к такому решению, рассказали в прокуратуре.
Сообщается, что девочка относилась к категории детей, оставшихся без попечения родителей, и была на полном государственном обеспечении. Ее законным представителем была директор колледжа.
Каждый месяц студентка получала стипендию и другие положенные выплаты. В прокуратуре отмечают, что деньги подросток тратила в большинстве случаев на покупку алкоголя — в колледже с ней уже проводили профилактическую работу.
На суде студентка заявленные требования признала. Суд ограничил ее в праве самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Решение не вступило в силу, может быть обжаловано и опротестовано.