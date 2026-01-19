закрыть
Белорусской студентке запретили тратить стипендию самостоятельно

  • 19.01.2026, 21:13
  • 1,542
Белорусской студентке запретили тратить стипендию самостоятельно
иллюстративное фото

Что привело к такому решению суда?

В Витебском районе суд лишил несовершеннолетнюю студентку колледжа права самостоятельно тратить стипендию и другие доходы. Что привело к такому решению, рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что девочка относилась к категории детей, оставшихся без попечения родителей, и была на полном государственном обеспечении. Ее законным представителем была директор колледжа.

Каждый месяц студентка получала стипендию и другие положенные выплаты. В прокуратуре отмечают, что деньги подросток тратила в большинстве случаев на покупку алкоголя — в колледже с ней уже проводили профилактическую работу.

На суде студентка заявленные требования признала. Суд ограничил ее в праве самостоятельно распоряжаться своими доходами.

Решение не вступило в силу, может быть обжаловано и опротестовано.

