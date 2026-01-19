Прокуратура о смерти Никиты Мелкозерова: Он имел хроническое заболевание 19.01.2026, 21:38

1,158

Никита Мелкозеров

Журналист неожиданно скончался в ночь с 20 на 21 декабря.

Анатомия не выявила признаков, которые могли бы свидетельствовать, что журналист Никита Мелкозеров умер в результате травмы, однако врачи нашли изменения, ставшие результатом хронического заболевания. Об этом «Белсату» рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Пётр Антоний Скиба.

Пётр Антоний Скиба отметил, что дело о непреднамеренном убийстве было приостановлено в ожидании медицинского заключения по результатам судебно-медицинского анатомирования и токсикологических исследований.

«Исследования во время анатомирования не выявили травматических изменений, которые могли бы вызвать смерть, выявлены изменения, связанные с хроническими заболеваниями умершего», — сказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы.

Что это за заболевания, прокуратура не раскрывает.

37‑летний ведущий популярного ютуб-канала «Жизнь-малина» Никита Мелкозеров неожиданно умер в ночь с 20 на 21 декабря.

