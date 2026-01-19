закрыть
19 января 2026, понедельник, 21:56
Зеленский заинтриговал новыми операциями СБУ против РФ

  • 19.01.2026, 21:43
Зеленский заинтриговал новыми операциями СБУ против РФ
Владимир Зеленский

Президент Украины заслушал доклад и.о. главы спецслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции вместе с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он заслушал доклад Хмары. СБУ остается активной в защите Украины и людей.

«Согласовал новые боевые операции. Продолжается и внутренняя трансформация Службы именно так, чтобы усилить наше государство», - отметил глава украинского государства.

Чуть позже Зеленский рассказал, что ему докладывал и бывший глава СБУ Василий Малюк.

«Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены», - заверил он.

