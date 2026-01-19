закрыть
19 января 2026, понедельник
СБУ взяла в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских пленных

  • 19.01.2026, 21:59
  • 2,028
СБУ взяла в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских пленных

Оккупант ответит за содеянное.

Украинские силы взяли в плен российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских пленных в октябре прошлого года на территории Курской области РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада.

«Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года на Курщине. Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Так и будет», - заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что все причастные к военным преступлениям будут нести ответственность.

Также Зеленский сообщил о работе СБУ по противодействию российским диверсиям в тылу.

«Противодействуем и российским диверсиям в тылу - спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан», - отметил президент Украины.

