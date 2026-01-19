В Китае рождаемость упала до исторического минимума 19.01.2026, 22:16

Это будет иметь далеко идущие последствия для китайской экономики.

В 2025 году в Китае была зарегистрирована самая низкая рождаемость с 1949 года, с тех пор как основали Китайскую Народную Республику и начали вести учет рожденных детей. Население в КНР сокращается четыре года подряд на фоне попыток политиков бороться с демографическим кризисом, пишет Financial Times.

Отмечается, что в прошлом году в Китае родилось 7,92 млн младенцев. В 2024 году эта цифра достигала 9,54 млн. Население Китая сократилось на 3,39 млн до 1,405 млрд. Таким образом, после ослабления политики "одного ребенка" десять лет назад, в КНР до сих пор не видят пользы от мер, направленных на повышение уровня рождаемости.

«Снижение рождаемости в Китае неизбежно, как гигантский камень, катящийся с холма. Политика одного ребенка в Китае ускорила этот процесс. Будет очень трудно повернуть его вспять», — считает И Фусянь, эксперт по китайской демографии в Университете Висконсин-Мэдисон.

По словам демографов, население в Китае будет сокращаться и дальше, ведь будут умирать бэби-бумеры. В 2024 году исследование ООН предсказало, что население Китая сократится до 1,3 млрд к 2050 году, и до 633 млн к 2100 году. Аналитики считают, что китайцы рожают меньше, потому что становятся богаче и образованнее.

Сокращение населения имеет далеко идущие последствия для экономики КНР. Поскольку количество налогоплательщиков сокращается, Пекину будет трудно поддерживать растущее количество пенсионеров.

