19 января 2026, понедельник
  • 19.01.2026, 22:38
  • 1,138
В Борисове произошла авария на теплосетях
иллюстративное фото

Батареи остыли у жителей улицы 50 лет БССР.

Жители района улицы 50 лет БССР сообщили, что к вечеру батареи в их квартирах остыли, «как летом», и многие опасаются, что проблема затянется, пишет «Минская правда».

На поврежденном участке уже кипит работа, рассказали в УП «Жильё».

Восстановить отопление планируют до конца сегодняшнего дня, 19 января.

Утром 19 января крупная авария на теплотрассе произошла в Минске. Жители сразу пяти районов столицы — Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского — обнаружили, что их батареи остыли, а из кранов пропала горячая вода. Проблема до конца не решена до сих пор.

