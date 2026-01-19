В Борисове произошла авария на теплосетях

В Борисове произошла авария на теплосетях2
- 19.01.2026, 22:38
- 1,138
Батареи остыли у жителей улицы 50 лет БССР.
Жители района улицы 50 лет БССР сообщили, что к вечеру батареи в их квартирах остыли, «как летом», и многие опасаются, что проблема затянется, пишет «Минская правда».
На поврежденном участке уже кипит работа, рассказали в УП «Жильё».
Восстановить отопление планируют до конца сегодняшнего дня, 19 января.
Утром 19 января крупная авария на теплотрассе произошла в Минске. Жители сразу пяти районов столицы — Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского — обнаружили, что их батареи остыли, а из кранов пропала горячая вода. Проблема до конца не решена до сих пор.