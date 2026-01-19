Властям Дании рекомендовали не использовать наушники с Bluetooth
Из-за угрозы прослушивания на фоне обострившейся ситуации, связанной с притязаниями США на Гренландию.
Датская служба внешней разведки рекомендовала ряду государственных органов отказаться от использования наушников Bluetooth и AirPods на службе из-за угрозы прослушивания на фоне обострившейся ситуации, связанной с притязаниями США на Гренландию. Об этом пишет датская газета Ingeniøren.
Согласно материалу издания, разведка предупредила о риске прослушки при использовании устройств с Bluetooth. Ingeniøren отмечает, что эксперты давно указывают на уязвимости этой технологии.
По информации телерадиокомпании DR, данные рекомендации были направлены всем сотрудникам датской полиции.