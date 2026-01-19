Соболенко рассказала, как она отреагирует, если мужчина предложит разделить с ней счет в ресторане 4 19.01.2026, 23:01

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка ответит бескомпромиссно.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сказала в подкасте «БЭНЧ», как она отреагирует, если мужчина предложит ей разделить счет в ресторане.

– Если бы мне когда-нибудь сказали 50 на 50… Я не против заплатить. Просто это будет последний раз, когда меня видели, - бескомпромиссно ответила Арина и засмеялась. - Я лучше закрою счет. Если мне скажут 50 на 50, скажу, дорогой мой… И все, ушла.

