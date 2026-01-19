закрыть
19 января 2026, понедельник, 23:32
В США успешно испытали ракету AGM-179

  • 19.01.2026, 23:06
В США успешно испытали ракету AGM-179

Она способна сбивать воздушные и надводные дроны.

Американская оборонная компания Lockheed Martin провела успешные демонстрационные испытания ракеты класса «воздух-земля» (JAGM), осуществив ее запуск под углом 90 градусов, передает New Voice.

Испытания состоялись на полигоне Чайна-Лейк в Калифорнии с использованием инновационной пусковой установки Quad Launcher (JQL). Главной целью тестов было подтверждение способности системы нейтрализовать современные угрозы, представляющие опасность для дружественных беспилотных летательных аппаратов, а также демонстрация гибкости развертывания ракетного вооружения в условиях многодоменных боевых действий.

Важной особенностью демонстрации стала универсальность платформы: пусковая установка JQL была смонтирована на вездеходном транспортном средстве с колесной формулой 6×6. Это доказывает возможность быстрого развертывания многоракетных комплексов в различных боевых сценариях, обеспечивая интеграцию в единую сеть управления. Успешный вертикальный пуск открывает путь к использованию ракеты JAGM, также известной как AGM-179, не только на авиационных носителях, но и на надводных кораблях и наземных платформах. Это позволит обеспечить надежную круговую защиту морских судов и стратегических объектов от широкого спектра атак.

Высокая эффективность ракеты обусловлена ее усовершенствованной системой наведения. Она сочетает полуактивный лазерный датчик для высокоточного поражения и радар миллиметрового диапазона, работающий по принципу «выстрелил и забыл». Такая комбинация позволяет оператору выбирать оптимальный режим в зависимости от погодных условий и типа цели.

Система спроектирована так, чтобы использовать данные со всех датчиков одновременно, гарантируя уничтожение объекта даже в случае возникновения помех на одном из каналов связи.

Представители Lockheed Martin отмечают, что способность JAGM эффективно противодействовать вражеским дронам в сложных условиях, включая отсутствие сигнала GPS, является критически важной для современных военно-морских и сухопутных сил.

