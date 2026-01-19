Белорус уехал на заработки в Россию и пропал

Белорус уехал на заработки в Россию и пропал3
Он перестал выходить на связь в августе 2025 года.
В России пропал 55-летний уроженец Пинска (Брестская область) Василий Сумар. Его ориентировку разместил поисково-спасательный отряд «Витязь».
В августе 2025 года мужчина уехал на заработки в Москву. После этого он перестал выходить на связь. Его местонахождение до сегодняшнего дня неизвестно.
«Может находится в рабочих домах в северо-западном административном округе Москвы, район Тушина», — добавили в ПСО «Витязь».
Василий Сумар худощавого телосложения, рост: 165−170 см. На левой кисти у него татуировка «КУСПП».