3
  • 19.01.2026, 23:17
Белорус уехал на заработки в Россию и пропал
Василий Сумар

Он перестал выходить на связь в августе 2025 года.

В России пропал 55-летний уроженец Пинска (Брестская область) Василий Сумар. Его ориентировку разместил поисково-спасательный отряд «Витязь».

В августе 2025 года мужчина уехал на заработки в Москву. После этого он перестал выходить на связь. Его местонахождение до сегодняшнего дня неизвестно.

«Может находится в рабочих домах в северо-западном административном округе Москвы, район Тушина», — добавили в ПСО «Витязь».

Василий Сумар худощавого телосложения, рост: 165−170 см. На левой кисти у него татуировка «КУСПП».

