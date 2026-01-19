закрыть
Племянница Трампа призвала Европу дать отпор ее дяде

  • 19.01.2026, 23:25
Мэри Трамп

Мэри Трамп резко раскритиковала президента США.

Племянница президента США Мэри Трамп в соцсети Х призвала Европу дать отпор ее дяде Дональду Трампу.

В своем посте Мэри упомянула статью газеты The New York Times (NYT), в которой говорится, что европейские чиновники склоняются к переговорам с Вашингтоном, а не к ответным мерам из-за угроз американского лидера ввести пошлины в отношении стран Европы, протестующих против присоединения Гренландии к США.

«Я чертовски устала от провальной стратегии переговоров и умиротворения. Это только придает ему силы. Дайте ему отпор!» — написала племянница Трампа.

Мэри Трамп не в первый раз публично критикует своего дядю. В частности, в декабре 2025 года она заявила, что все вокруг расплачиваются за тягу ее дяди к самоутверждению. По ее словам, единственное, в чем нуждается американский лидер, но чего никогда не получал и не получит, — это любовь. Мэри объяснила, что таким «ущербным и развращенным» Трампа сделал его отец.

