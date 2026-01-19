В Беларуси появится первый криптобанк? 19.01.2026, 23:41

Его намерена создать компания Whitebird.

Белорусская компания Whitebird планирует создать новое юрлицо и зарегистрировать его в качестве первого в стране криптобанка. Это будет способствовать развитию финансовой инфраструктуры и цифровой экономики Беларуси, считают в организации.

«Группа намерена диверсифицировать направления своей деятельности, выстраивая более тесную интеграцию с финтех-компаниями, банками и организациями торговли»,— отмечается в пресс-релизе Whitebird.

На первом этапе Whitebird сосредоточится на выпуске криптокарт, открытии и обслуживании счетов, а также на запуске криптоэквайринговых сервисов. В дальнейшем компания планирует выдавать займы в криптовалюте, привлекать криптовалюты во вклады, реализовывать инвестиционные проекты и оказывать услуги доверительного управления криптовалютой.

16 января Лукашенко подписал указ, разрешающий открывать в стране криптобанки. Такая кредитная организация должна иметь статус резидента Парка высоких технологий (там действует специальный правовой режим, разрешающий операции с цифровыми активами) и быть включена в реестр Национального банка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com