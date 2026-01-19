закрыть
20 января 2026, вторник, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появится первый криптобанк?

  • 19.01.2026, 23:41
В Беларуси появится первый криптобанк?

Его намерена создать компания Whitebird.

Белорусская компания Whitebird планирует создать новое юрлицо и зарегистрировать его в качестве первого в стране криптобанка. Это будет способствовать развитию финансовой инфраструктуры и цифровой экономики Беларуси, считают в организации.

«Группа намерена диверсифицировать направления своей деятельности, выстраивая более тесную интеграцию с финтех-компаниями, банками и организациями торговли»,— отмечается в пресс-релизе Whitebird.

На первом этапе Whitebird сосредоточится на выпуске криптокарт, открытии и обслуживании счетов, а также на запуске криптоэквайринговых сервисов. В дальнейшем компания планирует выдавать займы в криптовалюте, привлекать криптовалюты во вклады, реализовывать инвестиционные проекты и оказывать услуги доверительного управления криптовалютой.

16 января Лукашенко подписал указ, разрешающий открывать в стране криптобанки. Такая кредитная организация должна иметь статус резидента Парка высоких технологий (там действует специальный правовой режим, разрешающий операции с цифровыми активами) и быть включена в реестр Национального банка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип